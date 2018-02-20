Глава МИД Франции посетит Россию и Иран, чтобы обсудить ситуацию в Сирии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни посетит Россию и Иран, чтобы обсудить ситуацию в Сирии, передает РИА Новости.

"По запросу президента Республики в ближайшие дни я поеду в Москву и Тегеран, чтобы обсудить ситуацию со всеми игроками. Это дело абсолютной срочности", - сказал министр в ходе выступления в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции во вторник.

По его словам, "ситуация в Сирии значительно ухудшается, и самое худшее впереди". Ле Дриан подчеркнул, что, по его мнению, отсутствие положительной динамики в урегулировании сирийского кризиса чревато "гуманитарным катаклизмом".

"Этим мы обязаны тому, что политический процесс заблокирован, что на фоне борьбы с ИГ и "Аль-Каидой" (террористические группировки, запрещены в РФ) продолжается гражданская война — в Восточной Гуте, в Идлибе, где режим бомбардирует землю. Вторжение Турции в Африн, вторжение Ирана… только отягчают ситуацию", - добавил министр.

Он выразил надежду, что "СБ ООН одобрит, начиная с текущего момента, гуманитарное перемирие, которое позволит избежать худших рисков".

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