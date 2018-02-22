В ЕС назвали ухудшение военной ситуации в Сирии "абсолютно неприемлемым"

22 февраля 2018 19:49 (UTC+04:00)

Евросоюз считает "абсолютно неприемлемым" ухудшение ситуации с военными действиями в Восточной Гуте, заявила в четверг высокопоставленный чиновник ЕС, пожелавшая остаться неназванной, передает РИА Новости.

"Военная ситуация ухудшается. Это абсолютно неприемлемо. Мы призываем к прекращению военных действий в Восточной Гуте", - сказала она журналистам в Брюсселе.

По словам чиновницы, ЕС поддерживает любые усилия по мирному урегулированию конфликта в Сирии, в том числе в астанинском и сочинском форматах, "но отдает приоритет ООН".

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