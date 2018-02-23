Автомобиль протаранил группу детей на севере Словакии

Водитель автомобиля не справился с управлением в районе города Попрад в Словакии, в результате транспортное средство врезалось в группу детей, 12 из них получили травмы. Об этом, как передает ТАСС, сообщает местная полиция на своей странице в Facebook.

"Автомобиль занесло, из-за чего он врезался в группу из 12 детей в возрасте до 12 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что травмы двух пострадавших оцениваются как тяжелые. Водитель в результате инцидента не пострадал.

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