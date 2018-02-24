Глава Евросовета обсудит Brexit с премьером Великобритании

24 февраля 2018 00:01 (UTC+04:00)

Глава Евросовета Дональд Туск обсудит Brexit с премьером Великобритании Терезой Мэй 1 марта в Лондоне, говорится в расписании Туска, передает РИА Новости.

"Четверг, 1 марта 2018 года, Лондон, 12.30 по местному времени. Встреча с премьер-министром Терезой Мэй", - говорится в документе.

В сообщении Twitter Пребена Ааманна, пресс-секретаря Туска уточняется, что на встрече речь пойдет о Brexit.

Официально от имени остающихся в Евросоюзе стран переговоры с Великобританией об условиях "развода" ведет член Еврокомиссии Мишель Барнье.

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