Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что предложение посредничества со стороны эквадорских властей к Великобритании для урегулирования ситуации с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем не принесло результатов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Andes.

По информации издания, предложение сотрудничества помогло бы найти решение по делу Ассанжа, который более пяти лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Для посредничества нужны две стороны, Эквадор готов, но другая сторона не обязательно", - приводит агентство слова Эспиносы.

Глава МИД отметила, что Эквадор продолжит защищать интересы Ассанжа.

Ассанжа в 2010 году прокуратура Швеции подозревала в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне, тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. При этом поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

По словам представителей британского суда, ордер на арест, выданный в Лондоне, никак не связан с решением шведских властей. Теоретически, по мнению Королевской прокурорской службы, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж сможет покинуть здание посольства Эквадора

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