Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора

24 февраля 2018 17:28 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что предложение посредничества со стороны эквадорских властей к Великобритании для урегулирования ситуации с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем не принесло результатов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Andes.

По информации издания, предложение сотрудничества помогло бы найти решение по делу Ассанжа, который более пяти лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Для посредничества нужны две стороны, Эквадор готов, но другая сторона не обязательно", - приводит агентство слова Эспиносы.

Глава МИД отметила, что Эквадор продолжит защищать интересы Ассанжа.

Ассанжа в 2010 году прокуратура Швеции подозревала в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне, тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. При этом поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

По словам представителей британского суда, ордер на арест, выданный в Лондоне, никак не связан с решением шведских властей. Теоретически, по мнению Королевской прокурорской службы, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж сможет покинуть здание посольства Эквадора

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бишкек прибудет вторая торговая миссия из Великобритании
Кыргызстан 24 февраля 09:18
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06
Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира
Европа 23 февраля 15:13
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 20 февраля 10:29
Британия не намерена снижать стандарты производства после Brexit
Европа 20 февраля 06:22
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании
Европа 17 февраля 20:12
Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией
Политика 17 февраля 13:21
Британия усилит свое присутствие в командной структуре НАТО
Европа 15 февраля 15:00
Британия обвинила Россию в кибератаке с использованием вируса NotPetya
В мире 15 февраля 06:55
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек
Европа 14 февраля 16:41
Британия намерена участвовать во внешней политике ЕС после Brexit
Европа 14 февраля 16:04
В "Хитроу" сообщили о "серьезном инциденте" на взлетном поле
Европа 14 февраля 14:42
Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа
Европа 13 февраля 19:02
Британский парламент частично оцеплен из-за подозрительного предмета
Европа 13 февраля 17:52
Аэропорт "Лондон-Сити" возобновил работу после изъятия бомбы из Темзы
Европа 13 февраля 12:45
Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с белым порошком
В мире 13 февраля 02:44
В США упал вертолет с британцами
США 12 февраля 05:59