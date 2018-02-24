Норвегия за три года приняла свыше 20 тыс. беженцев из Сирии

Выходцы из Сирии стали четвертой по численности группой мигрантов в Норвегии, уступающей лишь полякам, шведам и литовцам.

Как передает ТАСС со ссылкой на опубликованные в субботу Центральным бюро статистики скандинавского королевства, за последние три года в Норвегии поселилось около 22 тыс. сирийцев, большинство из которых - беженцы и члены их семей.

Цифры говорят о том, что в начале 2018 года в Норвегии на легальных основаниях проживало около 26 тыс. сирийцев. Эта статистика учитывает только тех мигрантов, которые имеют виды на жительство в стране или получили убежище на ее территории, но не просителей убежища, все еще ожидающих решений по своим запросам.

В 2013 году в Норвегии, население которой приблизилось к 5,3 млн человек, проживало лишь 3,5 тыс. сирийцев. В 2014 году эта цифра удвоилась, а в 2015 выросла уже в 2,5 раза - до 19 тыс. человек. Однако после окончания острой фазы миграционного кризиса в Европе, введения мер погранконтроля внутри Шенгенской зоны и ужесточения норвежского законодательства ситуация изменилась, и в 2016 году в Норвегии обосновались лишь 3 тыс. сирийцев, к которым в 2017 прибавилось еще 4 тыс.

В последние два года прирост мигрантов идет преимущественно за счет семейной иммиграции и программы ООН по переселению беженцев из Сирии, в рамках которой Норвегия взяла на себя обязательства принять 8 тыс. сирийцев в 2016-2019 годах.

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