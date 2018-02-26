Могерини призвала к немедленному выполнению резолюции СБ ООН по Сирии

26 февраля 2018 12:41 (UTC+04:00)

Резолюция СБ ООН о гуманитарном перемирии в Сирии должна быть выполнена немедленно, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, сообщает РИА Новости.

В субботу СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Это необходимо для безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

Выступая перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе, Могерини заявила, что резолюция была принята "благодаря странам ЕС, присутствующим в СБ ООН как постоянные и непостоянные члены".

"Это необходимый и воодушевляющий шаг, но это лишь первый шаг. Теперь эта резолюция должна быть немедленно выполнена, должны быть созданы механизмы наблюдения", — сказала Могерини.

Она отметила, что ЕС "продолжит работать в ближайшие дни и вместе с ООН и всеми международными и региональными партнерами, чтобы ситуация на месте немедленно улучшилась".

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