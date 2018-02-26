Евросоюз усилил санкции против КНДР

Евросоюз в понедельник усилил санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией СБ ООН, говорится в сообщении Совета ЕС, передает РИА Новости.

"Совет усилил ограничительные меры против КНДР, завершив включение в законодательство ЕС мер, наложенных последней резолюцией Совета Безопасности ООН 2397", — сообщил Совет ЕС.

Как свидетельствует коммюнике, в санкционном списке ООН значатся 79 физических и 54 юридических лица из КНДР, тогда как в автономном списке ЕС их число составляет, соответственно, 55 и 9.

Совет безопасности ООН 22 декабря единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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