В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за снегопада

26 февраля 2018 18:31 (UTC+04:00)

Около 40 вылетов из крупнейшего европейского аэропорта, лондонского "Хитроу" были отменены в понедельник из-за снегопадов, в Великобритании всю неделю ожидается непогода, передает РИА Новости.

Отменены были рейсы различных авиакомпаний, в том числе British Airways и Air Swiss, в основном внутриевропейские. Не вылетели два рейса в Женеву, четыре в Мюнхен, два в Гамбург и три в Франкфурт-на-Майне, неповезло также пассажирам, вылетавшим в Милан, Париж, Цюрих и Амстердам. Отменены были и внутрибританские рейсы – в Абердин, Ньюкасл и Лидс.

Необычные холода и снегопады пришли в Великобританию, в центральных районах которой почти всю зиму держалась плюсовая бесснежная погода - в понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до -1. Метеорологи MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East).

В заявлении для прессы British Airways сообщила, что перебои в полетах могут продлиться до 2 марта. "Они, вероятно, затронут некоторые ближнемагистральные и внутренние рейсы", - сказано в заявлении.

"Мы понимаем, что плохая погода вызвала неопределенность в планах клиентов и поэтому представляем возможности для изменения брони для пассажиров рейсов на короткие расстояния, вылетающих из аэропортов "Лондон Хитроу" и "Лондон Гатвик", - сообщает авиакомпания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
Лейбористы хотят нового таможенного соглашения с Евросоюзом после Brexit
Европа 26 февраля 16:36
Медики сообщили число пострадавших от взрыва в Лестере
Другие страны 26 февраля 04:16
Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе
Другие страны 26 февраля 02:50
Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора
Европа 24 февраля 17:28
В Бишкек прибудет вторая торговая миссия из Великобритании
Кыргызстан 24 февраля 09:18
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06
Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира
Европа 23 февраля 15:13
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 20 февраля 10:29
Британия не намерена снижать стандарты производства после Brexit
Европа 20 февраля 06:22
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании
Европа 17 февраля 20:12
Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией
Политика 17 февраля 13:21
Британия усилит свое присутствие в командной структуре НАТО
Европа 15 февраля 15:00
Британия обвинила Россию в кибератаке с использованием вируса NotPetya
В мире 15 февраля 06:55
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек
Европа 14 февраля 16:41
Британия намерена участвовать во внешней политике ЕС после Brexit
Европа 14 февраля 16:04
В "Хитроу" сообщили о "серьезном инциденте" на взлетном поле
Европа 14 февраля 14:42