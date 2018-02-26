Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте

Заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен раскритиковал инициативы РФ по пригороду Дамаска Восточной Гуте, передает РИА Новости.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 27 февраля гуманитарный коридор откроют в Восточной Гуте для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время. Планируется, что гуманитарная пауза будет ежедневной, с девяти утра до двух дня.

"Это несоблюдение, невыполнение принятой в субботу резолюции (СБ ООН - ред.), но это показывает, что она может выполняться. Россия может ее выполнять, если сделает такой выбор. Если Россия может сделать паузу на пять часов, она может сделать паузу и на 24 часа. России надо решить, будет ли она полностью соблюдать резолюцию, под которой она подписалась и за которую проголосовала, или она хочет играть в циничные игры", - сказал Аллен журналистам в ООН.

Совбез ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых. Режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры", "Аль-Каиды" и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

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