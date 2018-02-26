Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

26 февраля 2018 22:47 (UTC+04:00)

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии, сообщили в пресс-службе германского внешнеполитического ведомства, передает РИА Новости.

"Министр иностранных дел Зигмар Габриэль обсудил сегодня со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Сирии. Министр Габриэль решительно выступил за то, что все стороны должны сейчас выполнять резолюцию 2401 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и сделать возможным прекращение огня в Сирии", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "пятичасовая гуманитарная пауза может быть не более чем первым шагом в обеспечении людей в этом районе всем необходимыми и в спасении жизней".

СБ ООН в субботу принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, чтобы позволить безопасную и беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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