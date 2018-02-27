В Лестере продолжают разбирать завалы сгоревшего дома

27 февраля 2018 00:20 (UTC+04:00)

Полиция Лестера продолжает разбор завалов сгоревшего дома и поиск людей, которые могли оказаться под завалами, передает РИА Новости.

"Мы по-прежнему ищем людей", — сообщил журналистам во вторник представитель полиции. Ранее правоохранительные органы подтвердили гибель 5 человек в ходе взрыва и пожара в здании на Хинкли роуд в Лестере прошлой ночью. При этом, по словам представителя полиции, их личности до сих пор не установлены.

"Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает.

"Абсолютно никаких указаний на то, что инцидент связан с терроризмом", — указал представитель ведомства.

Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.

Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.

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