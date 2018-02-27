В Британии закрыли сотни школ из-за циклона "Чудовище с востока"

27 февраля 2018 15:15 (UTC+04:00)

Циклон "Чудовище с востока", который принес в Великобританию холода и снегопады, в Лондоне не ощущается, но по стране, по данным региональных СМИ, закрыты сотни школ, передает РИА Новости.

Метеорологи из национального погодного ведомства MET Office называют холодный воздушный фронт "Чудовищем с востока" (Beast from the East). В понедельник в Лондоне впервые за долгое время пошел снег, температура опустилась до минус 1 градуса. Во вторник ведомство выпустило так называемое "оранжевое" предупреждение (вторая степень опасности) для целого ряда регионов, в том числе запада и северо-запада Англии, Лондона, северо-восточной Англии, Шотландии и Йоркшира.

"Сильные или продолжительные снегопады ожидаются во вторник, вместе с ними придут холода", — отмечается в заявлении MET Office. Так говорили и накануне, но в Лондоне снег шел только утром, а к вечеру припаркованные на улице автомобили покрылись коркой льда.

В настоящее время в центральном Лондоне нулевая температура и светит солнце, снегопадов пока не было. Региональные СМИ сообщают о снегопадах в Кенте, городах Манчестер и Йорк. По информации газеты The Guardian, по всей стране закрыты сотни школ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Джонсон исключил распространение юрисдикции Европейского суда на Британию после Brexit
Европа 15:43
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за снегопада
Европа 26 февраля 18:31
Лейбористы хотят нового таможенного соглашения с Евросоюзом после Brexit
Европа 26 февраля 16:36
Медики сообщили число пострадавших от взрыва в Лестере
Другие страны 26 февраля 04:16
Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе
Другие страны 26 февраля 02:50
Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора
Европа 24 февраля 17:28
В Бишкек прибудет вторая торговая миссия из Великобритании
Кыргызстан 24 февраля 09:18
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06
Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира
Европа 23 февраля 15:13
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 20 февраля 10:29
Британия не намерена снижать стандарты производства после Brexit
Европа 20 февраля 06:22
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Великобритании
Европа 17 февраля 20:12
Подписан план военного сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией
Политика 17 февраля 13:21
Британия усилит свое присутствие в командной структуре НАТО
Европа 15 февраля 15:00
Британия обвинила Россию в кибератаке с использованием вируса NotPetya
В мире 15 февраля 06:55
Организаторы "крупнейшей хакерской атаки" заработали на афере 24 доллара
В мире 14 февраля 16:59
При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек
Европа 14 февраля 16:41