Джонсон исключил распространение юрисдикции Европейского суда на Британию после Brexit

27 февраля 2018 15:43 (UTC+04:00)

Юрисдикция Европейского суда не будет распространяться на Великобританию после Brexit. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил во вторник в интервью Четвертому радиоканалу Би-би-си, передает ТАСС.

"Нет, этого не произойдет, потому что это было однозначно отвергнуто британским народом. Мы не можем подпадать под действия Европейского суда, это [выход из-под его юрисдикции] является частью мер, направленных на возвращение контроля над нашими законами".

Поводом для комментария главы МИД послужила публикация в газете Financial Times, в которой сообщалось о том, что власти ЕС могут на этой неделе потребовать включить в соглашение между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit пункт о том, чтобы постановления данного суда продолжали иметь силу в Великобритании в течение неопределенного срока. Такую цель, согласно имеющейся у издания информации, власти ЕС готовы объяснить необходимостью разрешения споров между сторонами соглашения после официального выхода королевства из европейского сообщества.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Формальный выход Великобритании из ЕС состоится 29 марта 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Британии закрыли сотни школ из-за циклона "Чудовище с востока"
Европа 15:15
Британия раскритиковала российские инициативы по Восточной Гуте
Европа 26 февраля 20:27
В лондонском "Хитроу" отменили около 40 рейсов из-за снегопада
Европа 26 февраля 18:31
Лейбористы хотят нового таможенного соглашения с Евросоюзом после Brexit
Европа 26 февраля 16:36
Евросоюз усилил санкции против КНДР
Европа 26 февраля 13:39
Медики сообщили число пострадавших от взрыва в Лестере
Другие страны 26 февраля 04:16
Британский астронавт рассказал, когда люди смогут высадиться на Марсе
Другие страны 26 февраля 02:50
Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа - МИД Эквадора
Европа 24 февраля 17:28
Греция предложила восполнить налогами на богатство потери ЕС от Brexit
Европа 24 февраля 10:40
В Бишкек прибудет вторая торговая миссия из Великобритании
Кыргызстан 24 февраля 09:18
Нидерланды выступают против увеличения взносов в бюджет ЕС после Brexit
Европа 23 февраля 17:06
Делегации из Британии и США начали проверку в аэропортах Каира
Европа 23 февраля 15:13
Казахстан предлагает ЕС разработать механизмы привлечения капитала в Центральную Азию
Казахстан 22 февраля 11:30
ЕС приветствовал проведение в Астане саммита глав стран Центральной Азии
Европа 22 февраля 10:17
Саммит ЕС обсудит сокращение состава Европарламента после Brexit
Европа 21 февраля 17:20
Турецкая компания построит в Туркменистане текстильный комплекс
Бизнес 20 февраля 10:29
Британия не намерена снижать стандарты производства после Brexit
Европа 20 февраля 06:22
Лавров не видит рисков от вступления балканских стран в Евросоюз
Россия 19 февраля 11:53