Германия выступила против пошлин США на сталь и алюминий

Германия приняла к сведению заявление Трампа по пошлинам на сталь и алюминий, так как это в значительной мере может затронуть предприятия ФРГ, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

В четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени.

"Мы приняли к сведению вчерашнее заявление, федеральное правительство отвергает эти пошлины", — сказал Зайберт.

Он добавил, что в результате такого решения "в значительной степени будут затронуты международные каналы торговли нашей сталелитейной и алюминиевой промышленности".

"Проблемы перепроизводства в этих отраслях… не могут быть решены такими односторонними мерами", — указал Зайберт.

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