Великобритания понесла миллиардный ущерб из-за непогоды

За одну неделю морозной погоды Великобритания понесла убытки не менее миллиарда фунтов стерлингов (почти $1,4 миллиарда) и рискует в два раза сократить темпы роста ВВП за первые месяцы текущего года, передает Интерфакс со ссылкой на газету The Guardian.

По мнению аналитиков, ущерб от шторма "Эмма" стал самым ощутимым с конца 2010 года. Рост ВВП составляет 0,2 процента при ожидаемом показателе в 0,4 процента.

Сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Также несут убытки транспортные сети и ритейлеры. Пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.

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