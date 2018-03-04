Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Познани (Обновлено)

18:17 (GMT+4) Четыре человека погибли, более 22 человек получили травмы в воскресенье в результате обрушения жилого дома в Познани на западе Польши, передает Интерфакс со ссылкой на польский телеканал ТВН24.

18:13 (GMT+4) Три человека погибли и более 20 ранены в результате взрыва газа с последующим обрушением 4-этажного жилого дома в польском городе Познань, передает РИА Новости со ссылкой на Государственную пожарную службу.

"В результате предположительного взрыва газа произошло обрушение четырехэтажного здания. Погибли три человека и 21 пострадал", — говорится в сообщении.

Состояние троих раненых оценивается как тяжелое. Среди них есть ребенок.

В настоящее время на месте происшествия идут спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Их ищут в том числе с помощью специально обученных собак. Спасатели пока не используют тяжелую технику.

Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти разместили в близлежащей гостинице.

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