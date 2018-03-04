На севере Лондона прогремел взрыв

Полиция изучает причины небольшого взрыва на севере Лондона, инцидент не связан с терроризмом, заявили в Скотланд-Ярде, передает РИА Новости.

"Инцидент произошел на улице Фарнам-Роуд, по поступившим сообщениям там прогремел взрыв. Полиция и экстренные службы находятся на месте происшествия. Причины произошедшего пока не ясны, однако инцидент не расследуется как теракт", — сообщила в воскресенье представитель городской полиции.

Данных о пострадавших не поступало.

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