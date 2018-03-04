Президент Словакии призвал к досрочным выборам в парламент

4 марта 2018 21:25 (UTC+04:00)

Выходом из обострившейся после убийства репортера словацкого сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты общественно-политической ситуации в республике могут быть крупные кадровые изменения в составе действующего правительства, возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо, или проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил в воскресенье в прямом эфире братиславских телеканалов президент Словакии Андрей Киска, пишет ТАСС.

"Я вижу две возможности - масштабную и принципиальную реконструкцию правительства, которое [своими действиями] бы не поляризовало общество, или досрочные [парламентские] выборы", - сказал глава государства.

Ответственность за возникшее в словацком обществе недоверие государству, по словам президента, несет правительство. Два помощника премьера несколько дней назад покинули посты в связи с возникшими подозрениями в коррупции. Их имена фигурировали в неоконченном материале, над которым работал Ян Куциак. В отставку подал министр культуры Словакии Марек Мадярич, ведомство которого курирует работу СМИ.

Андрей Киска также рассказал, что обсудил ухудшающуюся ситуацию в обществе с Робертом Фицо. "Выяснилось, что у нас разные взгляды [на существующие проблемы]", - сказал он.

Убийство репортера крайне накалило ситуацию в словацком обществе. В пятницу в республике прошли демонстрации и митинги за соблюдение свободы слова и в защиту журналистов. Только в Братиславе в них приняли участие 20 тысяч граждан, к которым присоединился глава государства.

Ян Куциак с невестой, согласно версии полиции, неделю назад был устранен обосновавшимися в Словакии итальянскими мафиози, поскольку смог вскрыть их коррупционные связи во властных структурах республики. Журналист также работал над материалом о махинациях с делами в словацком Верховном суде.

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