МИД Франции осудил обстрелы гуманитарного конвоя в Сирии

6 марта 2018 19:58 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Франции осудило нарушение международного гуманитарного права в связи с обстрелом гуманитарного конвоя в Восточной Гуте, передает РИА Новости.

"Впервые с 14 февраля гуманитарный конвой ООН вчера получил разрешение на проезд в Восточную Гуту по направлению к Думе. На фоне продолжавших обстрелов со стороны сирийского режима, ООН и ее партнеры были вынуждены прервать разгрузку конвоя и срочно эвакуировать сотрудников гуманитарной миссии", - заявил представитель министерства на брифинге во вторник.

"Франция осуждает эти нарушения международного гуманитарного права ", - сказал он. Представитель МИД призвал "союзников сирийского режима, в частности Россию и Иран" привлечь Дамаск к соблюдению гуманитарного перемирия. Он подчеркнул, что Россия, поддержавшая резолюцию Совета Безопасности ООН 2401, несет особую ответственность.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что доставка гуманитарной помощи в осажденный сирийский анклав Восточная Гута в понедельник осуществлялась при непрекращающихся обстрелах в районе. Дюжаррик отметил, что прибывшая из Дамаска колонна гуманитарной помощи доставила товары первой необходимости для 27,5 тысячи человек. Это был первый конвой с 15 ноября 2017 года.

Как сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, гуманитарный конвой попал под минометный обстрел боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

Ситуация в Восточной Гуте обострилась в последние недели. СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако, по заявлению российского Центра примирения враждующих сторон, боевики продолжают обстрелы.

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