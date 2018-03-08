В Вене неизвестный напал с ножом на прохожих - СМИ

8 марта 2018 02:21 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека пострадали в среду при нападении неизвестного с ножом в Вене. Как сообщила газета Der Standard, состояние пострадавших оценивается как критическое, передает ТАСС.

Как отметили стражи порядка, инцидент произошел в районе Пратерштрассе. "Наши сотрудники находятся на месте происшествия и ищут преступника", - сообщили в венской полиции.

По данным издания, мужчина изначально напал на трех человек - членов одной семьи. Скрываясь с места преступления, он ранил еще одного прохожего.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Краски Азербайджана в Австрии (ФОТО)
Культура 20 февраля 15:33
9-летняя азербайджанка удостоена высшей премии "Edelweiss" в Австрии (ФОТО)
Культура 5 декабря 2017 15:04
Недалеко от Вены пять человек погибли в ДТП
Европа 10 сентября 2017 17:34
“Карабах – Вена” стал чемпионом Австрии
Социум 21 июня 2017 18:07
В Вене пройдет конференция ОБСЕ по борьбе с терроризмом
Европа 19 мая 2017 13:24
В Австрии представлена национальная коллекция Гюльнары Халиловой, посвященная Исламиаде (ФОТО)
Стиль 12 мая 2017 09:30
Танго Анджелины Джоли и Брэда Питта, или День рождения азербайджанского музыканта в Вене (ФОТО)
Культура 27 апреля 2017 18:20
Азербайджанские музыканты выступят в одном из престижных концертных залов мира в Вене
Культура 17 апреля 2017 13:55
Азербайджан на конкурсе красоты Miss Union в Австрии представит телеведущая (ФОТО)
Стиль 17 апреля 2017 12:18
Два поезда столкнулись на вокзале в Вене
Европа 15 апреля 2017 20:08
Азербайджанский музыкант выступил в старинной Венской ратуше (ФОТО)
Культура 13 марта 2017 19:14
Зимняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Вене
В мире 5 января 2017 12:07
В Австрии почтили память Огтая Абасгулиева: Когда живопись встречается с музыкой (ФОТО)
Культура 2 декабря 2016 17:37
Неизвестные бросили коктейль Молотова в лагерь для беженцев в Вене
Европа 27 ноября 2016 21:41
Венский вальс Бахрама Багирзаде - торжественное открытие выставки в Австрии (ФОТО)
Культура 10 ноября 2016 10:59
В Вене пройдет выставка карикатур Бахрама Багирзаде (ФОТО)
Культура 24 октября 2016 13:02
Джаз объединил Австрию и Азербайджан (ФОТО)
Культура 2 апреля 2016 15:05
В Австрии покажут яркие краски праздника Новруз в Азербайджане
Культура 14 марта 2016 12:06