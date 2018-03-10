В Лондоне совершено нападение на посольство Ирана

10 марта 2018 10:16 (UTC+04:00)

Четыре человека задержаны за проведение акции протеста на балконе посольства Ирана в Лондоне, сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"Я могу подтвердить, что четыре человека задержаны за демонстрацию на балконе. Задержание произведено примерно в 18.40", — сказал собеседник агентства.

Он отказался сообщить какие-либо подробности инцидента, отметив, что имена задержанных будут названы только в случае предъявления им обвинений.

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад подтвердил, что на посольство было совершено нападение. Согласно утверждениям иранских СМИ, он сообщил, что у ворвавшихся в здание посольства были палки и ножи. Нарушители, по версии посла, принадлежали к секте так называемых "британских шиитов".

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