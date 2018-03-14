В Италии эвакуировали более 20 тысяч человек из-за авиабомбы времен войны

14 марта 2018 02:52 (UTC+04:00)

Более 20 тысяч жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны эвакуируются во вторник из-за обнаружения снаряда времен Второй мировой войны, передает РИА Новости.

Как заявил в своём Facebook мэр города в центральной области Марке Массимо Сери, свои жилища должны покинуть обитатели домов, находящихся в радиусе 1,9 километра от места обнаружения бомбы. Это район местной набережной, исторический центр и ряд южных кварталов города.

В числе эвакуированных объектов также городская больница и железнодорожный вокзал, находящиеся внутри опасной зоны.

Список улиц, жители которых подлежат эвакуации, размещён на странице градоначальника. Для населения обозначены точки сбора, от которых их развезут на ночевку в местные спортивные залы и учебные учреждения.

По оценкам местных властей, экстренные меры продлятся до второй половины дня среды. Всего временные неудобства придётся вытерпеть 23 тысячам местным жителей, подсчитали местные СМИ.

На месте работают военные саперы. Авиабомба английского производства весом 225 килограмм была обнаружена в ходе строительных работ в районе набережной. Планируется, что в ближайшее время ее отвезут в море и там подорвут.

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Azernews Newspaper
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