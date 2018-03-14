Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.

Канцлер — глава правительства Германии. Он назначает федеральных министров и определяет политический курс страны. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещён с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.

Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.

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