Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии

14 марта 2018 12:59 (UTC+04:00)

Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии. Большинство депутатов бундестага поддерживало ее, поэтому голосование было техническим, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Меркель выдвинул президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Прошлой осенью Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. В понедельник Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем — подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года.

Канцлер — глава правительства Германии. Он назначает федеральных министров и определяет политический курс страны. Канцлер избирается бундестагом на четыре года и может быть смещён с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.

Кандидатура канцлера выдвигается на рассмотрение бундестага президентом. Затем глава государства утверждает в должности канцлера и — по его представлению — федеральных министров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Анкара направила ноту протеста правительству Германии в связи с нападением на турецкие мечети
Турция 12 марта 23:18
«Эйр Астана» запустит новый рейс в Германию
Бизнес 12 марта 17:38
В Германии потерпел крушение легкомоторный самолет, погибли два человека
Европа 10 марта 21:06
Атаковавшие серверы в ФРГ хакеры украли документы по Brexit
Европа 10 марта 12:49
Минэкономики Германии о предоставлении кредитной гарантии для азербайджанского газового проекта (Эксклюзив)
Энергетика 10 марта 10:24
Меркель заявила, что никто не выиграет от торговой войны с США
Европа 9 марта 17:13
Германия примет участие в развитии турсектора Казахстана
Бизнес 9 марта 10:23
ЗАО "Южный газовый коридор" прокомментировало выдачу кредитной гарантии Германией
Энергетика 7 марта 13:08
Туркменистан и Германия сотрудничают в области практической медицины
Бизнес 7 марта 09:46
Германия и Таджикистан заинтересованы в развитии совместных бизнес-проектов
Таджикистан 7 марта 09:24
В Германии заявили, что не хотят торговой войны с США
Европа 5 марта 15:57
Меркель настаивает на быстром формировании правящей коалиции в ФРГ
Европа 5 марта 13:32
Курс биткоина значительно вырос
Бизнес 5 марта 11:16
В Германии в 2017 году совершено около 950 нападений на мусульман и мечети
Европа 3 марта 14:22
Германия выступила против пошлин США на сталь и алюминий
Европа 2 марта 15:32
Сервера МИД и Минобороны Германии подверглись хакерской атаке
Европа 28 февраля 21:10
Глава МИД Германии обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии
Европа 26 февраля 22:47
В Мюнхене проведена акция протеста в связи с Ходжалинским геноцидом (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 23 февраля 21:03