Британия не будет полностью разрывать отношения с Россией, однако диалог не будет вестись в обычной манере, заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Не в наших национальных интересах полностью разрывать отношения и диалог с Россией. Но в свете случившегося… отношения наших стран не могут быть обычными", — сказала Мэй, выступая в парламенте.

В понедельник Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй заявила, что до среды ожидает ответа Москвы на обвинения. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-Офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила в среду в парламенте перечень мер, направленных против РФ.

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