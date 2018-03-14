Премьер Словакии уйдет в отставку

14 марта 2018 22:56 (UTC+04:00)

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил в среду вечером, что готов уйти в отставку со своего поста, передает РИА Новости.

"Я посетил сегодня президента республики Андрея Киску и сообщил ему, что готов уйти в отставку", — сообщил Фицо на пресс-конференции, которую транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее сообщалось, что депутаты Словацкого национального совета (парламента) на специальном заседании в следующий понедельник рассмотрят вопрос о доверии премьеру Роберту Фицо. В том случае, если депутаты большинством голосов примут решение о недоверии премьеру, должен будет уйти в отставку и весь кабинет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президент Словакии призвал к досрочным выборам в парламент
Европа 4 марта 21:25
Автомобиль протаранил группу детей на севере Словакии
Европа 23 февраля 00:10
МИД Словакии: Мирное урегулирование - единственное решение существующих в Европе конфликтов
Политика 18 января 09:47
Двое альпинистов из Чехии погибли в горах Низкие Татры в Словакии
Европа 26 ноября 2017 22:53
Словакия заинтересована в продвижении белорусских лекарств на европейский рынок
Беларусь 15 ноября 2017 16:18
В Словакии в ДТП с автобусом погибли четыре человека
Европа 17 сентября 2017 23:50
В Словакии разбился одномоторный самолет, погиб один человек
Европа 16 сентября 2017 21:08
Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики
Бизнес 30 мая 2017 08:00
Словакия заинтересована в появлении АЗС SOCAR в стране
Энергетика 26 мая 2017 08:01
Словакия заинтересована в появлении АЗС SOCAR в стране
Энергетика 24 мая 2017 14:27
Азербайджан и Словакия планируют подписать ряд соглашений в сфере экономики
Бизнес 24 мая 2017 13:04
Беларусь и Словакия намерены развивать сотрудничество
Беларусь 14 декабря 2016 17:57
В Словакии сошел с рельсов пассажирский поезд
Европа 26 ноября 2016 21:40
Узбекистан и Словакия проведут политконсультации
Узбекистан 1 ноября 2016 09:05
Скончался экс-президент Словакии Михал Ковач
Европа 6 октября 2016 00:04
В Словакии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, ранены 37 человек
Европа 16 сентября 2016 15:46
В связи с угрозой терактов в Словакии усилены меры безопасности в аэропортах
Европа 12 августа 2016 18:22
Российские болельщики использовали пиротехнику во время матча со словаками
Россия 15 июня 2016 18:57