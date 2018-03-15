В парламент Британии прислали еще одну подозрительную посылку

15 марта 2018 16:36 (UTC+04:00)

Полиция Лондона проверяет третью за неделю подозрительную посылку, присланную в парламент, как сообщила РИА Новости представитель местной полиции, к врачу в превентивном порядке обратилась одна женщина.

"Полицию вызвали в 10.14 в четверг, 15 марта после сообщений о подозрительной посылке, доставленной в один из офисов в Вестминстерском дворце", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, специалисты находятся на месте событий и проверяют пакет.

На этой неделе это уже третья посылка, присланная в парламент, открывать которую приходится спасателям, две другие оказались безвредными.

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