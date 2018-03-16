В результате двух взрывов в Антверпене уничтожены 14 автомобилей

16 марта 2018 12:59 (UTC+04:00)

Два взрыва произошли этой ночью в Антверпене в Бельгии, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF.

По его информации, в результате взрывов уничтожены 14 легковых машин и повреждены фасады двух жилых домов. Инцидент произошел в коммуне Дерн этого портового города. Полиция считает, что взрывы носят криминальный характер.

В четверг похожий инцидент произошел на юге страны. На парковке близ атомной электростанции Тианж в результате поджога сгорели до двух десятков автомобилей. Несколько подобных преступлений произошли в разных районах страны с начала прошлой недели.

Правоохранительные органы полагают, что серия поджогов машин и зданий в Бельгии стало результатом войны местных преступных группировок, связанной с переделом сфер влияния на рынке наркотиков.

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