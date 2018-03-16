В Подгорице прогремел второй взрыв за неделю

16 марта 2018 14:44 (UTC+04:00)

Сильный взрыв произошел рано утром в пятницу в Подгорице через два дня после предыдущего, полиция предполагает, что речь идет о криминальных разборках, передает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Черногории (RTCG).

Утром в среду в черногорской столице неизвестные привели в действие взрывное устройство в клубе Beagle. Взрыв причинил материальный ущерб. Пострадавших не оказалось, так как объект не работал, а охрана находилась с другой его стороны.

Взрыв в пятницу был сильным и нанес серьезный материальный ущерб, сообщает телеканал. Никто не пострадал. "Новое взрывное устройство около 4.30 было брошено перед магазином медицинской оптики "Око" в здании стадиона футбольного клуба "Будучност" (Будущее), магазин принадлежит семье Марио Милошевича… По нашей информации пострадавших нет", — передает телеканал.

Уточняется, что полиция Черногории разыскивает Милошевича по подозрению в участии в спланированном убийстве жителя города Цетине в октябре 2016 года.

Полиция Подгорицы сообщила журналистам, что рассматривает версию криминальных разборок. Тип примененного в пятницу взрывного устройства устанавливается. В предыдущих случаях ими часто оказывались армейские ручные гранаты.

О доступности гранат в регионе говорит и недавнее нападение на диппредставительство США, которое совершил в феврале гражданин Черногории Далибор Яукович 1943 года рождения, родом из сербского города Кралево. Мужчина ночью бросил через забор во двор американского посольства ручную гранату M-75, после чего покончил с собой.

В конце того же месяца житель Подгорицы, который копался в мусорном контейнере, обнаружил пакет с 11 боевыми ручными гранатами.

После вооруженных конфликтов с 1991 по 1999 годы на территории бывшей Югославии у граждан осталось огромное количество оружия, которое полиция изымает в рейдах или предлагает сдавать добровольно, объявляя периодически "амнистии" владельцам незарегистрированных средств поражения. Ручные гранаты, пистолеты, винтовки и автоматы местного производства, прежде всего фабрики "Застава" из Сербии, постоянно фигурируют в криминальных сводках.

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