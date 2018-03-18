Британские законодатели заявили о необходимости отсрочки Brexit

18 марта 2018 06:40 (UTC+04:00)

Комитет британской Палаты общин по вопросам выхода из ЕС заявил о том, что Brexit необходимо отложить для того, чтобы бизнес и административные структуры успели адаптироваться к новым условиям, передает Интерфакс со ссылкой на The Guardian.

В своем заключении депутаты выразили сомнение в том, что до 29 марта 2019 года, на которое назначен выход Британии из Евросоюза, правительство сможет решить все вопросы сделки между Лондоном и ЕС. Отмечается также, что прогресс по проблеме границы с Ирландией на данный момент незначителен.

В связи с этим комитет рекомендовал правительству отложить Brexit "на ограниченный срок" во избежание лишних проблем. В частности, отмечают депутаты, "недопустимо, чтобы бизнес дважды перестраивался на новые условия импорта и экспорта".

Группа консервативных депутатов выступила против выводов комиссии, назвав их "предательством воли британского народа" и заявив, что они готовят Соединенному королевству участь "вассального государства".

По подсчетам экспертов, выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в 80 млрд фунтов стерлингов ($112 млрд).

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