ЕС отзывает посла из России

23 марта 2018 05:20 (UTC+04:00)

Премьер Швеции Стефан Левен заявил по итогам переговоров лидеров стран Евросоюза в Брюсселе, что на саммите было принято решение отозвать посла ЕС в России.

"Мы приняли решение отозвать домой посла ЕС в России", - цитирует его слова пресс-служба Евросовета, передает РИА Новости.

Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок".

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