Французская прокуратура открыла дело после захвата заложников

Антитеррористическое подразделение прокуратуры открыло дело в связи с захватом заложников в супермаркете на юге Франции, сообщает радиостанция RTL, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 11.15 (13.15 мск) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству".

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, находящийся в пятницу в рабочей поездке в Мюлузе, заявил, что в Требе сложилась "серьезная ситуация".

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