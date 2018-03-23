СМИ сообщили об освобождении заложников на юге Франции

23 марта 2018 15:45 (UTC+04:00)

Заложникам, захваченным в пятницу в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, удалось покинуть здание магазина, сообщили в эфире телеканала BFMTV, передает РИА Новости.

"Клиенты вышли, внутри находится только захвативший заложников и один из офицеров жандармерии", - сообщил диктор.

Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция. По информации местных СМИ, ссылающихся на прокуратуру, злоумышленник заявил о приверженности "Исламскому государству"

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