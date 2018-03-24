18-летний исполнитель теракта в лондонском метро осужден на пожизненное заключение

24 марта 2018 03:29 (UTC+04:00)

Центральный криминальный суд Великобритании - Олд-Бэйли - осудил в пятницу на пожизненное заключение выходца из Ирака Ахмеда Хасана, который ровно неделю назад был признан виновным в покушении на убийство при совершении теракта в поезде лондонского метро осенью прошлого года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Согласно приговору, минимальное пребывание Хасана под стражей составит 34 года, то есть ранее этого срока он не может попасть под амнистию.

15 сентября 2017 года в переполненном вагоне поезда на наземной станции Parsons Green лондонского метрополитена в результате взрыва пострадал 51 человек. Взрывное устройство, запрятанное в ведре у дверей вагона, сработало не полностью. Самодельная бомба была начинена ножевыми лезвиями, шурупами и металлической шрапнелью.

Хасан жил в городке Санбери-он-Темз (де-факто жилой район на юго-западе Лондона) в доме у пожилой пары. Однако 88-летнему Рональду Джонсу и его 71-летней супруге Пенелопе пришлось в прошлом году сообщить в полицию, что они не могут справиться с воспитанием 18-летнего беженца из Ирака, после чего блюстители порядка поставили Хасана на учет.

После совершения теракта Хасан предпринял попытку покинуть пределы Соединенного Королевства, однако полиция успела задержать его в зоне отправления пассажиров морского порта города Дувр, связанного паромной переправой с Францией.

В минувшем январе на заседании в Олд-Бэйли Хасан не признал своей вины в осуществлении взрыва в лондонской подземке, который стал четвертым по счету терактом в британской столице и пятым в Великобритании в 2017 году. Первый из них был совершен 22 марта, когда автомобиль, за рулем которого находился террорист, сначала сбил прохожих и трех стражей порядка на Вестминстерском мосту. После этого водитель, бросив машину, зарезал ножом полицейского в штатском у входа в британский парламент. Другие стражи порядка застрелили нападавшего, в результате действий которого погибли пять и пострадали десятки человек.

Затем в ночь на 4 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста, потом доехали до близлежащего рынка Боро-маркет, где, выйдя из машины, стали нападать на прохожих с ножами. Преступников также ликвидировали, а в результате их действий погибли восемь человек.

И третий теракт был совершен 19 июня, когда водитель минивэна въехал в группу мусульман, выходивших из мечети в районе Финсбери-парк, что привело к гибели одного человека.

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