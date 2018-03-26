Шестнадцать стран вышлют российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

США, Украина и 14 стран Евросоюза вышлют российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает РИА Новости.

Соединенные Штаты должны будут покинуть шестьдесят дипломатов.

"Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Кроме того, Вашингтон закрывает российское генконсульство в Сиэтле. Этот шаг в Белом доме объяснили "близостью генконсульства к одной из баз подводных лодок".

"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании — последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — заявил сотрудник администрации.

В Вашингтоне заявили, что США готовы принять новые меры в случае ответа России на эти действия.

Также о высылке российских дипломатов заявили Франция, Польша, США, Украина, Чехия, Литва, Эстония, Дания и Латвия.

По четыре дипломата должны будут покинуть Францию и Польшу, по три — Литву и Чехию, Киев вышлет 13 сотрудников диппредставительства, Латвия — одного дипломата и сотрудника "Аэрофлота", Эстония вышлет из страны военного атташе.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, согласившись с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности России и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".

Как заявил РИА Новости источник в МИД, в ближайшее время Россия зеркально ответит на эти меры.

Скрипаля, работавшего на британскую разведку, и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери.

Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А234 причастно российское государство. После происшествия Британия выслала 23 российских дипломата и заморозил контакты с Россией на высоком уровне. Москва в ответ объявила персонами нон грата такое же число сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

Британия также пытается оказать давление на Россию с помощью других стран, призывая их принять меры против Москвы. Накануне стало известно, что своего посла из страны отзывает ЕС. Такое решение лидеры государств Евросоюза приняли по итогам переговоров в Брюсселе.

При этом никаких реальных доказательств причастности России к инциденту нет. Москва неоднократно называла обвинения в свой адрес провокацией. Владимир Путин также подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей

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