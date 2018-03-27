Мэй направила письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово

27 марта 2018 18:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с пожаром в Кемерово, передает РИА Новости.

"Вчера, выступая в Палате общин, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования российскому народу по случаю трагического пожара в Кемерово. Сегодня она направила официальное письмо по этому поводу президенту Путину", - сообщает посольство Британии в РФ в Facebook.

"Я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах", - говорится в письме Мэй.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв кемеровский пожар - один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Си Цзиньпин выразил соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово
Китай 19:38
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"
Россия 17:58
"Газпром" и "Нафтогаз" провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Энергетика 17:03
В ближайшее время откроются авиарейсы из китайского Нанкина в Москву и Хельсинки
Бизнес 16:52
Ирландия объявила о выдворении одного российского дипломата
Европа 15:53
СЕ может сократить число миссий по наблюдению за местными выборами
Европа 15:15
Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерово
Россия 14:27
Вопрос о ввозе томатов с ряда предприятий Турции изучат в течение недели
Россия 14:25
Захарова: Россия обещает США и ЕС адекватный ответ на высылку российских дипломатов
Россия 13:12
В МИД Израиля нет информации о планах высылки российских дипломатов
Израиль 12:14
Лавров: Отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику
Россия 11:04
Число пострадавших при пожаре в Кемерово достигло 67
Россия 09:47
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
Россия 06:37
Госдепартамент выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове
США 05:24
Белый дом заявил о готовности Трампа работать с Россией
США 26 марта 23:10
Турция не будет предпринимать меры в отношении России в связи с "делом Скрипаля"
Турция 26 марта 22:42
Эрдоган выразил соболезнования Владимиру Путину
Турция 26 марта 20:45
Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 26 марта 19:24