Хорватия закупит у Израиля эскадрилью F-16

Власти Хорватии приобретут у Израиля эскадрилью боевых истребителей F-16 "Барак". Такое решение озвучено по итогам заседания национального Совета обороны, состоявшегося во вторник вечером, передает РИА Новости.



Конкурс по истребителям был объявлен Хорватией в 2017 году. Предложения подали Греция, Израиль, Швеция и США.

По данным хорватских СМИ, сделка обойдется национальному бюджету в 420 миллионов евро. За эти деньги страна получит 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, боевые пилоты и авиатехники пройдут обучение. Поставки официально поддержаны израильским государством. Главным конкурентом Израиля считался шведский Saab с истребителями Gripen JAS-39, которые без вооружений и госгарантий предлагались за 900 миллионов евро.

"Совет обороны принял мнение и рекомендации экспертной группы министерства обороны Республики Хорватии о том, что наиболее выгодное предложение по многоцелевым боевым самолетам сделало Государство Израиль", - заявила президент страны Колинда Грабар-Китарович.

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