В Румынии на атомной электростанции произошла авария

Авария на атомной электростанции произошла в румынском городе Чернаводэ, сообщает РИА Новости со ссылкой на румынские СМИ.

"АО Nuclearelectrica объявила, что второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ автоматически отключился от национальной энергетической системы утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса, не атомной", — говорится в сообщении агентства Mediafax.

По данным СМИ, инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

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