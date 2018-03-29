Во Франции водитель попытался протаранить группу военных

29 марта 2018 12:17 (UTC+04:00)

Автомобилист попытался сбить группу военнослужащих, вышедших на утреннюю пробежку во французском департаменте Изер, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы.

Как сообщает портал France Info, "информации о том, было ли произошедшее терактом, пока нет". По информации телеканала BFMTV, никто не пострадал. Водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Сегодня в коммуне Треб неподалеку от города Каркасон проходит прощание с жертвами теракта, произошедшего в минувшую пятницу. Участие в траурных церемониях принимают премьер-министр страны Эдуар Филипп и глава МВД Жерар Коллон.

В прошлую пятницу в департаменте Од произошла серия нападений. Выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на водителя, ранил его и убил пассажира. Затем он отобрал машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Позже он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников.

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