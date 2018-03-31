Британский военнослужащий погиб в Сирии - СМИ

31 марта 2018 01:54 (UTC+04:00)

Британский военнослужащий погиб в Сирии в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в ходе операции под командованием США. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на заявление министерства обороны Великобритании, передает ТАСС.

"С большим прискорбием мы должны подтвердить, что военнослужащий вооруженных сил Соединенного Королевства погиб в Сирии вчера в результате [срабатывания] самодельного взрывного устройства", - цитирует телеканал представителя британского министерства обороны. "Когда произошел инцидент, он вместе с американскими военными принимал участие в операции против группировки " ИГ ", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Сирии в четверг погибли двое и были ранены пятеро военнослужащих возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ. В пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на официальных лиц США, что один из погибших военных был американцем. По данным источников агентства, инцидент произошел близ города Манбидж.

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