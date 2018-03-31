Во Франции самолет разбился, упав на автостраду

31 марта 2018 17:51 (UTC+04:00)

Неподалеку от города Сен-Шамон во французском департаменте Луара самолет упал на автостраду. Об этом сообщается в Twitter Crash Aerien, перадет РИА Новости.

По предварительным данным, погибли оба человека, которые находились в самолете в момент его крушения. Полиция сообщила, что при падении на автостраду воздушное судно избежало столкновения с автомобилями.

По словам очевидцев, в какой-то момент пилот резко потерял управление, и легкий двухмоторный самолет стал резко снижаться. Пролетая над автострадой, он задел дорожные указатели и упал на одну из дорожных полос.

Движение в город Лион перекрыто.

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Azernews Newspaper
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