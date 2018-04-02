Франция призывает Израиль к "сдержанности" в связи с ситуацией в Газе

2 апреля 2018 10:56 (UTC+04:00)

Франция призывает Израиль действовать с "максимальной сдержанностью" в связи с ситуацией в Газе, говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, передает РИА Новости.

"Франция выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с серьезными инцидентами, произошедшими в последние дни в секторе Газа. Франция напоминает израильским властям об их обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью ", — говорится в заявлении.

МИД Франции также "напомнил о праве палестинцев на мирные демонстрации".

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