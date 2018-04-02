Профсоюзы Air France намерены провести новые забастовки

2 апреля 2018 11:46 (UTC+04:00)

Профсоюзы пилотов, бортпроводников и наземного персонала Air France планируют провести 10-11 апреля новые забастовки с требованием от руководства авиакомпании увеличить сотрудникам зарплату. Об этом в понедельник сообщил телеканал BFM TV, передает ТАСС.

За последние два месяца работники Air France провели уже несколько масштабных акций протеста против условий труда. При этом, как отмечают представители профсоюзов, "руководство компании, похоже, несерьезно относится к требованиям сотрудников". Реагируя на объявление о новой волне протестов, в Air France в свою очередь заявили, что "выражают сожаление в связи с новой запланированной акцией, несмотря на то, что представители профсоюзов были приглашены за стол переговоров". Об изменениях в полетном графике авиаперевозчик обещал информировать дополнительно.

Профсоюзы, летный и наземный технический персонал компании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласно лишь на общую добавку к зарплате в 1%, плюс возможность повышения персональных выплат летному персоналу на 1,4%. Генеральный директор авиакомпании Франк Тернер считает требования профсоюзов "необоснованными и нереалистичными". Подобные расходы, согласно его данным, обойдутся Air France в €240 млн.

По словам сотрудников авиаперевозчика, повышений зарплаты в Air France не проводилось с 2011 года в связи с введенным планом жесткой экономии. По мнению профсоюзов, компания за это время улучшила свое финансовое положение и вполне может компенсировать снижение покупательной способности зарплаты ее работников.

Последняя забастовка персонала Air France прошла 30 марта. Больше всего акция протеста отразилась на отправке среднемагистральных самолетов из парижского аэропорта Руасси - Шарль де Голль - там были отменены 30% таких рейсов. Вылеты на дальние расстояния, а также региональные перелеты из второго парижского аэропорта Орли и региональных воздушных гаваней пострадали меньше - в обоих случаях Air France там отменила в течение дня не более 20% рейсов.

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