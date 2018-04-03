При ДТП в Испании погиб слон

Грузовик, который перевозил цирковых слонов, перевернулся на одной из дорог Испании – одно животное погибло, два ранены, передает РИА Новости.

ДТП произошло на трассе в районе города Посо-Каньяда (провинция Альбасете, автономное сообществе Кастилия Ла-Манча), сообщил в Twitter генеральный директор дорожного движения Грегорио Серрано. Согласно предварительной версии, открытый грузовик, на котором перевозили пять слонов, перевернулся при попытке обгона.

На место прибыли пожарные, Гражданская Гвардия, которые смогли при помощи подъемных кранов освободить дорогу. В настоящее время движение на трассе А-30 возобновлено.

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