Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военных

3 апреля 2018 14:50 (UTC+04:00)

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас призвал Турцию освободить двух греческих военнослужащих, задержанных за непреднамеренный переход границы во время патрулирования, сообщает РИА Новости.

"Турция должна проявить добрую волю, чтобы ускорить возвращение двух солдат, содержащихся в тюрьме в Эдирне", — сказал Ципрас на заседании совета министров.

Отметим, что 2 марта двое греческих военнослужащих были задержаны на территории Турции. Инцидент произошел в лесном массиве в районе реки Эврос, по которой проходит граница между двумя странами.

В генштабе ВС Греции подчеркнули, что среди задержанных турецкими пограничниками греческих военнослужащих оказался один младший офицер.

Напомним, что, комментируя данный инцидент вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что Анкара не будет экстрадировать двух греческих военнослужащих, незаконно перешедших турецкую границу.

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