ЕС пригласил Россию на международную конференцию по Сирии

3 апреля 2018 17:24 (UTC+04:00)

ЕС приглашал российскую сторону к участию во второй международной конференции по Сирии, запланированной в конце апреля в Брюсселе, заявил во вторник РИА Новости источник в европейских структурах.

Конференция по поддержке политического урегулирования кризиса в Сирии и по оказанию гуманитарной помощи пройдет в Брюсселе 24 — 25 апреля при сопредседательстве ЕС и ООН. Первая такая конференция состоялась в апреле 2017 года.

"Как и в прошлом году, Российская Федерация была приглашена на министерском уровне. Дополнительную информацию об их участии следует узнавать у российской стороны", — сказал источник.

По предварительной информации, в конференции планируется участие представителей более чем 70 стран и организаций, в том числе на министерском уровне.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что конференция нацелена на мобилизацию политической поддержки мирному процессу под эгидой ООН и гуманитарной помощи сирийцам внутри страны и в регионе.

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