При столкновении поездов в Дуйсбурге пострадали не менее 35 человек - СМИ

3 апреля 2018 19:31 (UTC+04:00)

Не менее 35 человек пострадали в результате столкновения поездов метро в немецком городе Дуйсбург, пишет газета Rheinische Post со ссылкой на пожарную службу, передает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник во второй половине дня. Отмечается, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

Остальные пострадавшие получили различные травмы, им была оказана помощь на месте происшествия. Причины столкновения не уточняются.

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