Ряд стран ЕС отказываются финансировать миграционную сделку с Турцией

3 апреля 2018 21:14 (UTC+04:00)

Ряд стран ЕС высказались против финансирования миграционной сделки с Турцией из своих бюджетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

В распоряжении издания оказалось письмо, направленное Германией, Францией, Австрией, Швецией, Данией и Финляндией Еврокомиссии, с требованием полностью выплатить второй транш в размере трех миллиардов евро из бюджета ЕС. По данным журнала, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказался против этой инициативы.

Отмечается, что первый транш на две трети финансировался из национальных бюджетов стран-участниц ЕС и лишь на треть из бюджета Евросоюза. При этом Германия внесла самый крупный взнос — около 500 миллионов евро, пишет издание.

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