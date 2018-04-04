ЕС оценит торговые меры США против Китая на соответствие нормам ВТО

Евросоюз проанализирует торговые меры США в отношении Китая на предмет их соответствия правилам Всемирной торговой организации (ВТО), ЕС не поддерживает торговые меры, которые идут вразрез с этими правилами, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио на брифинге в среду, передает Прайм.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по предполагаемым нарушениям прав на интеллектуальную собственность, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

Еврокомиссия приняла к сведению "действия США в отношении Китая" по статье 301 торгового акта 1974 года, сказал Розарио, напомнив, что "Евросоюз внимательно следил за расследованием" с момента его начала – в августе 2017 года. Он отметил, что потребуется дополнительный анализ мер США, когда будут доступны все их детали.

"Важно подчеркнуть, что Евросоюз считает, что [торговые]меры должны всегда приниматься в рамках [правил] Всемирной торговой организации. Мы призываем стороны обеспечить соответствие своих торговых мер нормам ВТО. Мы проанализируем принимаемые меры на соответствие правилам ВТО. Европейский союз не поддерживает меры, которые идут вразрез с нормами ВТО", - сказал Розарио.

Как заявил в среду заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов. Ранее Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

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