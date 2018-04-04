Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности

Европа нуждается в России, чтобы сотрудничать в военных и военно-политических сферах, конструктивное восстановление отношений с Москвой позитивно скажется на общей безопасности в Европе, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает РИА Новости.

"Моё послание заключается в том, что Россия — это ключевой партнёр в европейской безопасности. Нам нужна Россия. Мы нуждаемся в России, чтобы обсуждать и сотрудничать в военных и военно-политических сферах. Это касается и ОБСЕ, безусловно. Я абсолютно убеждён, что конструктивное восстановление отношений с Россией позитивно скажется на общей безопасности в Европе и на деятельности ОБСЕ", — сказал Гремингер в среду в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Генсек ОБСЕ выразил "абсолютное согласие" с Шойгу в том, что, "действительно, существует кризис в безопасности Европы и ситуация продолжает ухудшаться". "Некоторые вещи, действительно, не поддаются какой-то элементарной логике. Абсолютное недопонимание, просчёты в ключевых решениях — они и формируют атмосферу напряжённости", — считает Гремингер.

"Я бы предложил, — продолжил он, — что мы вместе должны постараться и снизить эти трения, рассмотреть возможности деэскалации, возможность вернуться к единой и неделимой безопасности и сотрудничеству в Европе. И, безусловно, Российская Федерация должна играть ключевую роль в этом процессе".

Он подчеркнул, что оптимальный вариант для налаживания нормальных отношений — формат диалога, разработанный ОБСЕ. "Что бы я хотел Вам предложить — это использовать формат диалога, который ОБСЕ разработала. Это Гамбург, 2017 год. Там довольно-таки неплохая схема была разработана. Это конструктивный диалог и хорошая платформа, которая позволяет обсуждать военно-политические вопросы", — сказал Гремингер.

Он также отметил, что предшественник на посту генсека ОБСЕ характеризовал Шойгу "как очень практичного и конкретного руководителя, с которым можно не только договариваться, но и решать серьезные вопросы". "Я ждал этой встречи и хотел с Вами обсудить ряд вопросов по европейской безопасности", — сказал генсек ОБСЕ.

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