Генсек ОБСЕ назвал Россию ключевым партнером в европейской безопасности

4 апреля 2018 15:57 (UTC+04:00)

Европа нуждается в России, чтобы сотрудничать в военных и военно-политических сферах, конструктивное восстановление отношений с Москвой позитивно скажется на общей безопасности в Европе, заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает РИА Новости.

"Моё послание заключается в том, что Россия — это ключевой партнёр в европейской безопасности. Нам нужна Россия. Мы нуждаемся в России, чтобы обсуждать и сотрудничать в военных и военно-политических сферах. Это касается и ОБСЕ, безусловно. Я абсолютно убеждён, что конструктивное восстановление отношений с Россией позитивно скажется на общей безопасности в Европе и на деятельности ОБСЕ", — сказал Гремингер в среду в ходе встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Генсек ОБСЕ выразил "абсолютное согласие" с Шойгу в том, что, "действительно, существует кризис в безопасности Европы и ситуация продолжает ухудшаться". "Некоторые вещи, действительно, не поддаются какой-то элементарной логике. Абсолютное недопонимание, просчёты в ключевых решениях — они и формируют атмосферу напряжённости", — считает Гремингер.

"Я бы предложил, — продолжил он, — что мы вместе должны постараться и снизить эти трения, рассмотреть возможности деэскалации, возможность вернуться к единой и неделимой безопасности и сотрудничеству в Европе. И, безусловно, Российская Федерация должна играть ключевую роль в этом процессе".

Он подчеркнул, что оптимальный вариант для налаживания нормальных отношений — формат диалога, разработанный ОБСЕ. "Что бы я хотел Вам предложить — это использовать формат диалога, который ОБСЕ разработала. Это Гамбург, 2017 год. Там довольно-таки неплохая схема была разработана. Это конструктивный диалог и хорошая платформа, которая позволяет обсуждать военно-политические вопросы", — сказал Гремингер.

Он также отметил, что предшественник на посту генсека ОБСЕ характеризовал Шойгу "как очень практичного и конкретного руководителя, с которым можно не только договариваться, но и решать серьезные вопросы". "Я ждал этой встречи и хотел с Вами обсудить ряд вопросов по европейской безопасности", — сказал генсек ОБСЕ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Россия, Иран и Турция призвали ООН увеличить гуманитарную помощь Сирии
Политика 16:21
Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии
Политика 16:16
Узбекские авиалинии запускают дополнительные рейсы в города России
Туризм 16:04
Россия объявила сотрудника посольства Венгрии persona non grata
Россия 15:12
Роухани на встрече с Путиным отметил взаимодействие с Россией по Сирии
Политика 13:58
Глава Миноборооны Ирана оценил сотрудничество с Россией в борьбе c ИГ
Политика 13:33
Глава Минобороны Ирана: Инфраструктуре ИГ нанесено поражение
Политика 12:46
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по "делу Скрипаля"
Россия 11:49
Бортников: Предотвратить теракты в России помогли Турция и США
Россия 11:44
Оглашена дата нового раунда переговоров по Сирии в Астане
Казахстан 11:10
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах борьбы с угрозами экстремизма и радикализма
Туркменистан 11:08
Глава "Рособоронэкспорта": РФ делает все возможное, чтобы ускорить поставки С-400 Турции
Россия 10:50
Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов
США 10:32
Генсек ОБСЕ встретится с Шойгу
Европа 10:31
Турция получит ЗРК С-400 в июле 2019 года
Турция 07:24
Венесуэла планирует оплачивать автозапчасти, поставляемые из России, с помощью "петро"
Другие страны 03:25
Военное сотрудничество Ирана и России переживает рост - Амир Хатами
Политика 02:32
Путин заявил, что договорился с Эрдоганом ускорить сроки поставки С-400
Турция 3 апреля 22:00